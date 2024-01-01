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Cognigy

Cognigy

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Web Sitesi: cognigy.com

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Cognigy, piyasadaki en ileri yapay zeka teknolojisinden yararlanarak müşteri hizmetleri sektöründe devrim yaratıyor. Ödüllü çözümü Cognigy.AI, işletmelerin herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda anında, kişiselleştirilmiş olağanüstü hizmet sunmalarına olanak sağlar. Cognigy, Yapay Zeka Temsilcileri oluşturmak için Üretken ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zekayı mükemmel bir şekilde birleştirerek müşteri hizmetlerinin geleceğini şekillendiriyor, müşteri memnuniyetini artırıyor ve çalışanları gerçek zamanlı olarak destekliyor. Dünyanın önde gelen Konuşmalı Yapay Zeka platformunun temeli üzerine inşa edilen Cognigy.AI, Sesli Yapay Zeka Aracıları, Dijital Sohbet Yapay Zeka Aracıları ve Ajan Copilot dahil olmak üzere bir dizi anahtar teslim çözümle yeni nesil müşteri hizmetleri sunar. Düzinelerce önceden eğitilmiş beceriyle donatılmış olarak gelen platform, mevcut kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde çalışır ve temsilcilerinizden öğrenerek onlara süper güçler verir. Dünya çapında 1000'den fazla marka, işleri için yapay zeka müşteri hizmetleri temsilcileri oluşturma konusunda Cognigy'ye ve onun geniş ortak ağına güveniyor. Cognigy'nin dünya çapındaki etkileyici müşteri portföyü arasında Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz ve Toyota yer almaktadır.

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: cognigy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cognigy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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LivePerson

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Upsy Shopping

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Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

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Neocom.ai

Neocom.ai

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pypestream.com

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numa.com

Certainly

Certainly

certainly.io

CBOT

CBOT

cbot.ai

Boost.ai

Boost.ai

boost.ai

CodeBaby

CodeBaby

codebaby.com

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

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