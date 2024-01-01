WebCatalog

Mercury

Mercury

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Web Sitesi: mercury.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mercury çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Müşteriyle yüz yüze kalan ekiplerin tekrarlayan hizmet taleplerinin yükünü hafifletmek için konuşma yapay zekasını kullanan Mercury, canlı temsilcilerin daha karmaşık kullanım senaryolarına odaklanmalarına olanak tanıyor. CRM sağlayıcıları, e-ticaret platformları ve konuşma tasarımı araçlarıyla kodsuz entegrasyonlar, Mercury ile kolay bağlantı kurulmasına olanak tanır. Teknik olmayan ekiplere, minimum düzeyde kurulum yükü ve hızlı pazara sunma süresi ile ve canlı sohbet destek temsilcileri için kullanıcı başına ücret ödemeden gelişmiş hizmet otomasyonu oluşturma yeteneği sağlar.

Kategoriler:

Business
Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı

Web Sitesi: mercury.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mercury ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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