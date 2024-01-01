Mercury, müşteri deneyimi otomasyonuna yönelik kullanımı kolay, yapay zeka tabanlı bir mesajlaşma ve canlı sohbet platformudur. İşletmelerin web sitesi sohbeti, WhatsApp ve Facebook Messenger'da ölçülebilir sonuçlarla etkili müşteri deneyimleri sunmasına olanak tanır. Müşteriyle yüz yüze kalan ekiplerin tekrarlayan hizmet taleplerinin yükünü hafifletmek için konuşma yapay zekasını kullanan Mercury, canlı temsilcilerin daha karmaşık kullanım senaryolarına odaklanmalarına olanak tanıyor. CRM sağlayıcıları, e-ticaret platformları ve konuşma tasarımı araçlarıyla kodsuz entegrasyonlar, Mercury ile kolay bağlantı kurulmasına olanak tanır. Teknik olmayan ekiplere, minimum düzeyde kurulum yükü ve hızlı pazara sunma süresi ile ve canlı sohbet destek temsilcileri için kullanıcı başına ücret ödemeden gelişmiş hizmet otomasyonu oluşturma yeteneği sağlar.

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