WebCatalog
Flatfile

Flatfile

app.flatfile.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Flatfile çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Flatfile'ın veri ekleme platformuna yüzlerce ürün, başarı ve uygulama ekibi güvenmektedir. Müşteriniz düşünülerek tasarlanan Flatfile, zarif deneyimi ve akıllı otomasyonuyla veri içe aktarma yükünü hafifletir.

Web Sitesi: flatfile.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flatfile ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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