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Commanders Act X

Commanders Act X

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Web Sitesi: commandersact.com

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Commanders Act is a European company that helps digital teams work more efficiently by leveraging data thanks to the various applications of its Customer Data Platform. By optimising data management, Commanders Act increases the implementation speed of campaigns, enhances the user experience, maximises ROI and improves understanding of omnichannel campaigns.

Kategoriler:

Business
Etiket Yönetim Sistemleri

Web Sitesi: commandersact.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Commanders Act X ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Google Tag Manager

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Impact

Impact

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Stape

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