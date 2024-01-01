Alternatifler - Commanders Act X
Google Tag Manager
google.com
Etiket yönetimi artık daha kolay. Kodu düzenlemeden tüm web sitesi etiketlerinizi yönetin. Google Etiket Yöneticisi basit, güvenilir ve kolayca entegre edilebilen etiket yönetimi çözümlerini ücretsiz olarak sunar.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Stape
stape.io
Sunucu tarafı izlemeyi ayarlamak zor olabilir. Kapsamlı hizmet paketimizle hemen başlayın.
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita, etiket izleme ve denetimini kolaylaştıran kurumsal bir veri kalitesi platformudur.
Ixkio
ixkio.com
A full featured NFC Tag management platform for standard and authentication NFC tags. Provides redirect management, direct response and API options for flexible and powerful control. Plans and options for management of tens of tags to hundreds of thousands of tags. Includes QR code support for NFC t...
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak'in yapay zeka destekli ve tamamen erişilebilir Dijital Deneyim Platformu, içerik ve ticareti alıcının yolculuğunda ön plana koyuyor. Geniş ölçekte kişiselleştirilmiş içerik, yapay zeka odaklı ticari arama, ürünler ve önerilerle müşteri her zaman mümkün olan en iyi deneyimi yaşayarak kazanı...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo, analitik uygulamalarını otomatikleştiren ve kuruluşların dijital analitik yatırımlarından yatırım getirisini artırmasına olanak tanıyan bir SaaS ürünüdür. Uygulamanızın kalitesini ve ekibinizin verimini artırın; böylece anlamlı iş kararları almak için güvendiğiniz verileri kullanmaya odaklan...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack, herhangi bir dönüşüm veri kaynağını favori analiz platformlarınızla (Google Analytics, Facebook Dönüşüm API'si, Google Ads API ve daha fazlası) anında izleyen ve senkronize eden güçlü bir araçtır. AnyTrack, pazarlama ekosisteminizdeki dönüşüm verilerini birleştirerek, reklam ajanslarının k...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector, pazarlama, analiz ve yönetişim profesyonelleri için tasarlanmış bir etiket denetleme ve izleme platformudur. Büyük bir siteyi veya çok markalı bir kuruluşu yönetiyorsanız Tag Inspector'ın kapsamlı etiket kitaplığı ve denetim işlevleri paketi, verilerinizin kuruluşunuz genelinde eksiks...
StackPile
stackpile.io
Stackpile, web sitenize saniyeler içinde uygulamalar, etiketler ve entegrasyonlar yüklemenize ve birleşik bir API kullanarak analizleri izlemenize olanak tanır.
DataTrue
datatrue.com
DataTrue, web sitesi etkinliğini izleyen etiketler için kurumsal düzeyde güvence sağlamada uluslararası bir liderdir. Dağıtım yönetimimiz, denetimimiz ve proaktif izlememiz, müşterilerimizin etiket işlemlerini yönetmelerine ve topladıkları verilerin kalitesini doğrulamalarına yardımcı olur. Bu, diji...
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platfo...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...
Blue Triangle
bluetriangle.com
Her kırmızı ışık aynı değildir. Her iş fırsatı da değildir. Mavi Üçgen, bozuk bağlantılar, stokta kalmama, hemen çıkma ve çıkış oranları ve çok daha fazlası gibi teknik, güvenlik, iş ve pazarlama KPI'larının tek bir özelleştirilebilir kontrol panelinde birleşik takibini sağlar. Dijital deneyim izlem...
Tagmate
tagmate.app
Etiket yönetimi sistemimizle pazarlama ve analiz etiketlerini %100 doğrulukla ayarlayın. GA4 Etiket Uygulama ve Taşıma işlemini Tagmate Aracıyla gerçekleştirin.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Etiket Yöneticisi: GDPR uyumlu izleme ve kanıtlanmış araçlarla %100 veri kalitesi