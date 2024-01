Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

Web Sitesi: zipteams.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zipteams ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.