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Zipteams

Zipteams

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Web Sitesi: zipteams.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

Web Sitesi: zipteams.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zipteams ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Allego

Allego

allego.com

Balto

Balto

balto.ai

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

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Flatfile

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Waitroom

waitroom.com

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Salesmachine

Salesmachine

salesmachine.io

sales-i

sales-i

sales-i.com

1Page

1Page

get1page.com

Klearly

Klearly

klearly.com

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

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