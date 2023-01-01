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Aircall

Aircall

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Web Sitesi: aircall.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aircall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM sistemleri, Yardım Masası çözümleri ve diğer önemli uygulamalarla mevcut iş akışlarınıza uyum sağlar.

Web Sitesi: aircall.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aircall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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