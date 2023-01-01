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Meetric

Meetric

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Web Sitesi: meetric.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Meetric çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.

Web Sitesi: meetric.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Meetric ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Salesforce

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Zoho CRM

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JustCall

JustCall

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SetSail

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Adam.ai

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Drip

drip.com

Supernormal

Supernormal

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Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

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