WebCatalog
Read

Read

app.read.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Read çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Otomatik toplantı özeti, öne çıkan videolar ve önerilerle yapay zeka ile toplantıları daha etkili ve verimli hale getirin.

Web Sitesi: read.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Read ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Waitroom

Waitroom

waitroom.com

Circleback

Circleback

app.circleback.ai

Kommute

Kommute

kommute.com

Dive

Dive

app.letsdive.io

Zencal

Zencal

app.zencal.io

Vowel

Vowel

signup.vowel.com

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

app.fireflies.ai

Noty.ai

Noty.ai

app.noty.ai

MeetGeek

MeetGeek

app.meetgeek.ai

Global Predictions Inc

Global Predictions Inc

portfoliopilot.com

PortfolioPilot

PortfolioPilot

portfoliopilot.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası