WebCatalog
Waitroom

Waitroom

waitroom.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Waitroom çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha iyi toplantıların çözümü Waitroom ile boşa giden zamana elveda, verimli ekip çalışmasına merhaba deyin. Odaklanmayı ve sorumluluğu artırmak için tasarlanmış bir görüntülü toplantı çözümüyle toplantılarınızda devrim yaratın ve sonuçları fark edin.

Web Sitesi: waitroom.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Waitroom ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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