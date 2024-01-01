Cosmos Video
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Web Sitesi: cosmos.video
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cosmos Video çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Uzaktaki ekibinizle anında işbirliği yapın Uzaktaki ekiplerin rahatsız edilmeden anında işbirliği yapması için tasarlanmış ekip toplantı alanları. Yanıtları beklemeye, aramaları planlamaya veya toplantı bağlantılarını paylaşmaya elveda deyin.
Web Sitesi: cosmos.video
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