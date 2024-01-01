Around

Around

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Web Sitesi: around.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Around çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hibrit uzaktan çalışan ekiplerin birlikte oluşturmasına, işbirliği yapmasına ve kutlama yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış son derece benzersiz görüntülü görüşmeleri keşfedin.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: around.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Around ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

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zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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PropelAuth

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Allo

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Vouch

Vouch

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MURAL

MURAL

mural.co

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