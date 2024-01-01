Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OctaMeet, uzaktan çalışmaya yönelik, gürültü engelleme ve ortak video izleme gibi gelişmiş özellikler sunan, güvenli ve uygun fiyatlı bir video konferans uygulamasıdır. Takvim entegrasyonları, toplantı odaları ve gelişmiş sunum araçlarıyla ekip üyeleriyle işbirliği yapmak kolaydır. Web'de ve mobilde mevcuttur.

Web Sitesi: octapull.com

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