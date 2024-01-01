OCTAPULL

OCTAPULL

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Web Sitesi: octapull.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OCTAPULL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OctaMeet, uzaktan çalışmaya yönelik, gürültü engelleme ve ortak video izleme gibi gelişmiş özellikler sunan, güvenli ve uygun fiyatlı bir video konferans uygulamasıdır. Takvim entegrasyonları, toplantı odaları ve gelişmiş sunum araçlarıyla ekip üyeleriyle işbirliği yapmak kolaydır. Web'de ve mobilde mevcuttur.
Kategoriler:
Productivity
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: octapull.com

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