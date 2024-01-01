Sylaps

Sylaps

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Web Sitesi: sylaps.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sylaps çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Anlık, Sesli ve Görüntülü toplantı işbirliği. Web tarayıcısında, mobil cihazlarda ve masaüstü bilgisayarlarda bir toplantıya katılmak için bir bağlantıyı açmak kadar basit. Artık kişilerinizi eklenti yüklemeyle uğraşmanıza gerek yok. Onlara bir bağlantı göndermeniz yeterli. Sesli arama ve Video konferans, dosya aktarımı ve ekran paylaşımı. Hepsi bir arada güvenli hizmet. Tüm verileriniz şifrelenir ve size çok yüksek kalitede ses ve video, ekran paylaşımı ve sınırsız dosya aktarımı garanti ederiz.
Kategoriler:
Productivity
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: sylaps.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sylaps ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

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Slack

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Bitrix24

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