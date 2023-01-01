Workstorm, ekiplere daha kısa sürede daha fazla iş yapmak için ihtiyaç duydukları verimliliği sağlayan kurumsal işbirliği platformudur. Profesyoneller tarafından profesyoneller için oluşturulan şirketin tamamen entegre, özelleştirilebilir işbirliği platformu, iş akışı verimliliğini veri güvenliğiyle birleştiriyor. Platform, mesajlaşma, e-posta, video konferans, takvim, ekran paylaşımı ve dosya paylaşımı gibi tüm iletişim biçimlerini bir araya getiriyor.

Web Sitesi: workstorm.com

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