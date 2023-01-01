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MASV

MASV

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Web Sitesi: massive.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MASV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Medya için En Hızlı Dosya Aktarımı. MASV, basitleştirilmiş büyük dosya aktarımıdır. Sorunsuz, yüksek performanslı dosya paylaşımıyla video iş akışınızı hızlandırın.

Web Sitesi: massive.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MASV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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