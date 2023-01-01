WebCatalog
BriefX

BriefX

webx.gobrief.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BriefX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kısa, ekip sohbetlerini, projeleri, video görüşmelerini, dosya paylaşımını ve depolamayı mükemmel bir şekilde birleştirerek yüksek kaldıraç gerektiren işlemlere öncelik vermenize yardımcı olur. Dağınıklıktan uzak, minimalist bir tasarıma sahiptir.

Web Sitesi: gobrief.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BriefX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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