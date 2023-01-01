Kısa, ekip sohbetlerini, projeleri, video görüşmelerini, dosya paylaşımını ve depolamayı mükemmel bir şekilde birleştirerek yüksek kaldıraç gerektiren işlemlere öncelik vermenize yardımcı olur. Dağınıklıktan uzak, minimalist bir tasarıma sahiptir.

Web Sitesi: gobrief.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BriefX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.