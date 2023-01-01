Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cisco Webex Meetings çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Cisco Webex, video konferans, çevrimiçi toplantılar, ekran paylaşımı ve web seminerleri için lider kurumsal çözümdür. Web konferansı, bulut araması ve ekipmanları.

Web Sitesi: webex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cisco Webex Meetings ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.