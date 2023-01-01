Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekibinizin toplantıları otomatik olarak kaydeden ve yazıya döken çalışma alanı. Stork, asenkron sunumlar için güçlü Ekran Kaydına sahip bir Sesli ve Görüntülü Messenger'dır. Daha az toplantı. Artık kaçırılan toplantılar yok.

Web Sitesi: stork.ai

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