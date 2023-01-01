WebCatalog

Stork

Stork

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: stork.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Stork çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekibinizin toplantıları otomatik olarak kaydeden ve yazıya döken çalışma alanı. Stork, asenkron sunumlar için güçlü Ekran Kaydına sahip bir Sesli ve Görüntülü Messenger'dır. Daha az toplantı. Artık kaçırılan toplantılar yok.

Web Sitesi: stork.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stork ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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