Video mesajlaşma aracı toplantıların yerini alır. Video, ses, ekran ve metin içeren eşzamansız, dizili görüşmeler. Bir bağlantıyı paylaşmak kadar basit.

Web Sitesi: zipmessage.com

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