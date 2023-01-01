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Zalo

Zalo

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Web Sitesi: zalo.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zalo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zalo, 8 Ağustos 2012'de iOS, Android, Windows Phone ve Nokia Java için piyasaya sürülen mobil cihazlarda ücretsiz bir mesaj ve çağrı uygulamasıdır.

Web Sitesi: zalo.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zalo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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