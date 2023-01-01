Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zalo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Zalo, 8 Ağustos 2012'de iOS, Android, Windows Phone ve Nokia Java için piyasaya sürülen mobil cihazlarda ücretsiz bir mesaj ve çağrı uygulamasıdır.

Web Sitesi: zalo.me

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