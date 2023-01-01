WebCatalog
Snapchat

Snapchat

web.snapchat.com

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Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından Hikayeleri görüntülemenize ve Keşfet'te haberleri keşfetmenize olanak tanır. Anı yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, aslen Snapchat Inc. olan Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anlık mesajlaşma uygulaması ve hizmetidir. Snapchat'in temel özelliklerinden biri, resimlerin ve mesajların genellikle alıcıları için erişilemez hale gelmeden önce yalnızca kısa bir süre için mevcut olmasıdır.

Web Sitesi: snapchat.com

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