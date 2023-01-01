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Pinterest

Pinterest

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Pinterest, resimleri ve daha küçük ölçekte panolar biçimindeki animasyonlu GIF'leri ve videoları kullanarak World Wide Web'de bilgilerin (özellikle "fikirlerin") kaydedilmesini ve keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış bir Amerikan resim paylaşım ve sosyal medya hizmetidir. Site, Ben Silbermann, Paul Sciarra ve Evan Sharp tarafından oluşturuldu ve Ağustos 2020 itibarıyla aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahipti. San Francisco merkezli Pinterest, Inc. tarafından işletilmektedir.

Web Sitesi: pinterest.com

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