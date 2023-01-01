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Facebook Watch

Facebook Watch

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Web Sitesi: facebook.com

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Facebook Watch, Facebook, Inc. tarafından işletilen bir Amerikan isteğe bağlı video hizmetidir. 9 Ağustos 2017'de duyuruldu, ertesi gün ilk kullanıma sunulacak ve ay sonuna kadar tüm ABD kullanıcılarına sunulacak.

Web Sitesi: facebook.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Facebook Watch ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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