WebCatalog
Showmax

Showmax

showmax.com

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Showmax, 19 Ağustos 2015'te Güney Afrika'da başlatılan bir çevrimiçi isteğe bağlı video abonelik hizmetidir. Showmax, yerel içeriğe ve mobil telekomünikasyon şirketleri ile ortaklıklara odaklanarak yerleşik isteğe bağlı video rakiplerini alt etmek için bir yerelleştirme stratejisi kullanır.

Web Sitesi: showmax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Showmax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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