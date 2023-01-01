Showmax, 19 Ağustos 2015'te Güney Afrika'da başlatılan bir çevrimiçi isteğe bağlı video abonelik hizmetidir. Showmax, yerel içeriğe ve mobil telekomünikasyon şirketleri ile ortaklıklara odaklanarak yerleşik isteğe bağlı video rakiplerini alt etmek için bir yerelleştirme stratejisi kullanır.

Web Sitesi: showmax.com

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