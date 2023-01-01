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Iflix, gelişmekte olan pazarlara odaklanan ücretsiz ve abonelik üzerine isteğe bağlı bir video hizmetidir. Küresel genel merkezi Malezya'nın Kuala Lumpur kentindedir.

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