WebCatalog
9Now

9Now

9now.com.au

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 9Now çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kanal 9'un isteğe bağlı video hizmeti olan 9Now ile çevrimiçi TV izleyin; cep telefonu, tablet, televizyon, bilgisayar ve diğer cihazlarda ücretsiz TV programlarını izleyin

Web Sitesi: 9now.com.au

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