Binge, Avustralya'da bulunan ve Streamotion'a ait bir video akışı abonelik hizmetidir. Hizmet, isteğe bağlı ve canlı eğlence, yaşam tarzı, gerçeklik ve film programları sunmaktadır.

Web Sitesi: binge.com.au

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