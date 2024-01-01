EventLive, etkinlikler için hepsi bir arada canlı yayın uygulaması ve platformudur. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla veya profesyonel ekipmanlarıyla canlı yayına geçmesine ve konukları herhangi bir cihazdan katılmaya davet etmesine olanak tanır. Herhangi bir ülkede çalışır. İzleyici sayısında herhangi bir sınırlama yoktur ve video bir yıla kadar isteğe bağlı olarak izlenebilmektedir. Uygulamanın, akışı duraklatma ve devam ettirme, videoyu indirip yedekleme ve etkinlik sayfasını bir logo, karşılama mesajı ve kapak resmi veya videoyla özelleştirme gibi bir dizi özelliği vardır. EventLive'ın etkinlik başına fiyatlandırması vardır ve birden fazla etkinliğin satın alınmasında indirimler mevcuttur. Abonelik yok. Para iade garantisi ve gerçek insan desteği sunar.

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Web Sitesi: eventlive.pro

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