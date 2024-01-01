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EventLive

EventLive

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Web Sitesi: eventlive.pro

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EventLive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EventLive, etkinlikler için hepsi bir arada canlı yayın uygulaması ve platformudur. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla veya profesyonel ekipmanlarıyla canlı yayına geçmesine ve konukları herhangi bir cihazdan katılmaya davet etmesine olanak tanır. Herhangi bir ülkede çalışır. İzleyici sayısında herhangi bir sınırlama yoktur ve video bir yıla kadar isteğe bağlı olarak izlenebilmektedir. Uygulamanın, akışı duraklatma ve devam ettirme, videoyu indirip yedekleme ve etkinlik sayfasını bir logo, karşılama mesajı ve kapak resmi veya videoyla özelleştirme gibi bir dizi özelliği vardır. EventLive'ın etkinlik başına fiyatlandırması vardır ve birden fazla etkinliğin satın alınmasında indirimler mevcuttur. Abonelik yok. Para iade garantisi ve gerçek insan desteği sunar.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: eventlive.pro

Yasal Uyarı: WebCatalog, EventLive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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