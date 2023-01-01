viagogo, canlı etkinliklerin biletleri için dünyanın en büyük ikincil pazar yeridir. viagogo canlı spor, müzik ve eğlence biletleri için küresel bir çevrimiçi platformdur. viagogo, bilet alıcılarına dünya çapındaki etkinlikler için mümkün olan en geniş bilet seçeneğini sunmayı amaçlıyor ve yedek bilete sahip bireylerden çok uluslu büyük etkinlik organizatörlerine kadar bilet satıcılarının küresel bir izleyici kitlesine ulaşmasına yardımcı oluyor. viagogo, spor ve eğlence alanında dünyanın önde gelen markalarının birçoğuyla ortaklık kurmuştur ve dünyanın hemen her ülkesindeki müşterilerin, en sevdikleri etkinliklerin biletlerine, seçtikleri dilde, para biriminde ve cihazda erişmelerine yardımcı olmuştur.

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