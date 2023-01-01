Free Currency API

Ücretsiz Para Birimi Dönüştürme API'si. Döviz kuru dönüşümlerini yönetmek için %100 ücretsiz çözüm. Para birimi API'miz, 1999'dan günümüze kadar olan canlı ve geçmiş döviz kuru verilerini sağlar.

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