WebCatalog
Free Currency API

Free Currency API

freecurrencyapi.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Free Currency API çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Ücretsiz Para Birimi Dönüştürme API'si. Döviz kuru dönüşümlerini yönetmek için %100 ücretsiz çözüm. Para birimi API'miz, 1999'dan günümüze kadar olan canlı ve geçmiş döviz kuru verilerini sağlar.

Web Sitesi: freecurrencyapi.com

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