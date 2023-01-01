Currencyapi

Para Birimi Dönüştürme API'si. Döviz kuru dönüşümlerinizi gerçekleştirmek için mükemmel bir araç. API'miz güncel ve geçmiş döviz kurları konusunda size yardımcı olur. Çalışma süresi ve güncel olmayan veriler konusunda endişelenmeyi bırakın.

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