CurrencyFreaks, JFreaks Software Solutions tarafından oluşturulan bir para birimi API'sidir. Biz çılgın fikirleri olan harika insanlardan oluşan küçük bir ekibiz. Öncelikle Pakistan'ın Lahor kentinde bulunuyoruz. JFreaks bünyesinde 3 yıldır yazılım geliştirme işiyle uğraşıyoruz. Uzmanlığımız Veri Analizi ve konum tabanlı uygulama geliştirmeyi içerir. Geliştiriciler arasında istikrarlı, temiz ve ekonomik bir para birimi API'sine olan talebi gördükten sonra JFreaks, sorunsuz bir para birimi dönüştürme API'si sunmaya karar verdi. CurrencyFreaks API, kullanıcılarına 175 fiat para birimi, 4 metal ve 523 kripto para birimi dahil olmak üzere 702 dünya para birimi için güvenilir, doğru ve düzenli olarak güncellenen para birimi verileri sağlar. Verilerimizi yabancı ve kripto borsalarda otorite sahibi kaynaklardan topluyoruz. CurrencyFreaks, JFreaks tarafından size sunulan ikinci geliştirici odaklı API olarak duruyor ve geliştirme ortamına değerli araçlar sunma konusundaki kararlılığımızı somutlaştırıyor.

Web Sitesi: currencyfreaks.com

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