Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KuCoin Vadeli İşlemleri (KuCoin Ticaret Borsası), Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde alınıp satılan çeşitli kaldıraçlı Vadeli İşlemler sunan gelişmiş bir kripto para birimi Ticaret Platformudur. KuCoin Vadeli İşlemleri fiat para birimleri veya diğer kripto para birimleri yerine yalnızca Bitcoin/ETH ile işlem yapar ve tüm kar ve zarar Bitcoin/ETH/USDT cinsindendir.

Web Sitesi: kucoin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KuCoin Futures ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.