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KuCoin Futures

KuCoin Futures

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Web Sitesi: kucoin.com

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KuCoin Vadeli İşlemleri (KuCoin Ticaret Borsası), Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde alınıp satılan çeşitli kaldıraçlı Vadeli İşlemler sunan gelişmiş bir kripto para birimi Ticaret Platformudur. KuCoin Vadeli İşlemleri fiat para birimleri veya diğer kripto para birimleri yerine yalnızca Bitcoin/ETH ile işlem yapar ve tüm kar ve zarar Bitcoin/ETH/USDT cinsindendir.

Web Sitesi: kucoin.com

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