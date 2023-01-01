Delta, #TradersFirst kripto para türev borsasıdır. 7/24/365 likidite, hızlı uygulama, düşük ücretler ve kurumsal düzeyde güvenlik sunuyoruz.

Web Sitesi: delta.exchange

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