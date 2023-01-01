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Coinbase, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir dijital para borsasıdır. Yaklaşık 32 ülkede fiat para birimleriyle Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos ve daha birçoklarının borsalarına aracılık ediyorlar ve dünya çapında 190 ülkede bitcoin işlemleri ve depolamasına aracılık ediyorlar.

Web Sitesi: coinbase.com

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