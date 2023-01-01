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Coinbase

Coinbase

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Web Sitesi: coinbase.com

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Coinbase, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir dijital para borsasıdır. Yaklaşık 32 ülkede fiat para birimleriyle Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos ve daha birçoklarının borsalarına aracılık ediyorlar ve dünya çapında 190 ülkede bitcoin işlemleri ve depolamasına aracılık ediyorlar.

Web Sitesi: coinbase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coinbase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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