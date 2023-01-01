Alternatifler - KuCoin Futures
Binance
binance.com
Binance kripto para borsası - Hacim açısından dünyanın en büyük bitcoin borsasını ve altcoin kripto borsasını işletiyoruz
Coinbase
coinbase.com
Coinbase, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir dijital para borsasıdır. Yaklaşık 32 ülkede fiat para birimleriyle Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos ve daha birçoklarının borsalarına aracılık ediyorlar ve dünya çapında 190 ülkede bitcoin işlemleri ve depo...
Bybit
bybit.com
Bybit, kripto para birimi kalıcı sözleşmeleri sunan en güvenli, en hızlı, en şeffaf ve kullanıcı dostu Bitcoin ve Ethereum ticaret platformudur
KuCoin
kucoin.com
KuCoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS ve daha fazlasını satın almak ve satmak için en gelişmiş ve güvenli kripto para borsasıdır.
Crypto.com Exchange
crypto.com
Crypto.com Exchange, derin likidite, düşük ücretler ve en iyi işlem fiyatlarıyla CRO tarafından desteklenmektedir; platformumuzda Bitcoin, Ethereum gibi büyük kripto para birimlerinde en iyi deneyimle işlem yapabilirsiniz. Crypto.com dünyanın kripto para birimine geçişini hızlandırma misyonundadır....
Coinbase Pro
coinbase.com
ABD merkezli kripto borsası. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve daha fazlasını USD, EUR ve GBP ile takas edin. FIX API ve REST API desteği. Coinbase, banka havalesi, banka havalesi veya kripto para cüzdanı yoluyla kolayca para yatırın.
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB: Profesyonel Platform Profesyonel Yatırımcılar için: En güçlü ve kullanımı kolay Hindistan'da HTML tabanlı ticaret platformu.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kolaylıkla alıp satabileceğiniz Hindistan'ın en büyük ve en güvenli kripto para borsasıdır.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
KuCoin spot pazarında kolayca kripto para alıp satabilirsiniz. Gerçek zamanlı fiyatlandırma, gelişmiş ticaret grafikleri ve ticaret göstergeleri ile BTC'ye erişin.
Kraken
kraken.com
Bitcoin ve Kripto Satın Alın Bugün kaydolun ve dakikalar içinde 50'den fazla kripto para birimi satın alın. 10 $ gibi küçük bir miktarla başlayın.
FTX
ftx.com
Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş FTX Kripto Para Türev Borsası. 101 katına kadar kaldıraçla BTC, ETH, USDT, BNB vadeli işlemlerini ve endeks vadeli işlemlerini satın alın ve satın.
Binance.US
binance.us
Dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil cihazınızdan 40'tan fazla kripto para biriminde işlem yapın ve Amerika'daki en düşük işlem ücretlerinin keyfini çıkarın.
Blockchain.com
blockchain.com
Kripto satın almanın, satmanın ve takas etmenin dünyanın en popüler yolu. 2011'den bu yana 1 Trilyon Doların üzerinde kripto işlemiyle milyonlarca kişinin güvendiği.
OKX
okx.com
Lider kripto borsası OKX'te BTC, ETH ve daha fazlasını satın alın; Web3'ü keşfedin, DeFi ve NFT'lere yatırım yapın. Şimdi kaydolun ve finansın geleceğini deneyimleyin.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta, #TradersFirst kripto para türev borsasıdır. 7/24/365 likidite, hızlı uygulama, düşük ücretler ve kurumsal düzeyde güvenlik sunuyoruz.
Crypto.com NFT
crypto.com
Crypto.com NFT, özel dijital koleksiyon öğelerini ve bunların değiştirilemez tokenlarını keşfedebileceğiniz, yalnızca davetle girilebilen bir NFT pazarıdır.
Binance Futures
binance.com
Dünyanın 1 numaralı kripto türev borsası.
Gemini
gemini.com
Anında bitcoin ve kripto satın alın! Gemini, kripto portföyünüzü oluşturmak için basit, zarif ve güvenli bir platformdur.
FTX.US
ftx.us
FTX ABD Kripto Para Borsası Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş Kurumsal Sınıf Kripto Para Borsası. BTC, ETH, USDT, DOGE satın alın ve satın. 10x Marj Ticareti ve kolay fiat para yatırma işlemleri.
Upbit
upbit.com
Upbit, 2017 yılında kurulmuş bir Güney Kore kripto para borsasıdır. Güney Kore'nin en değerli girişimlerinden biri olan Dunamu tarafından işletilmektedir.