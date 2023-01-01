WebCatalog
Bitget

Bitget

bitget.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitget çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bitget, spot ticaret, türev ticareti ve kopya ticareti sağlayan, dünyanın önde gelen kripto türevleri kopya ticaret platformlarından biridir. Bitget takas uygulaması, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) gibi en iyi kripto para birimleri de dahil olmak üzere 100'den fazla kripto para biriminde işlem yapmanıza olanak tanır. Çeşitli sözleşme ürünlerini keşfedin: USDT Teminatlı Vadeli İşlemler ve Madeni Para Teminatlı Vadeli İşlemler.

Web Sitesi: bitget.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitget ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Poloniex

Poloniex

poloniex.com

gate.io

gate.io

gate.io

MEXC

MEXC

mexc.com

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

FTX

FTX

ftx.com

Coinlocally

Coinlocally

coinlocally.com

Remitano

Remitano

remitano.com

KuCoin Futures

KuCoin Futures

futures.kucoin.com

ZB.com

ZB.com

zb.com

Coinbase Pro

Coinbase Pro

pro.coinbase.com

Phemex

Phemex

phemex.com

Nomics

Nomics

nomics.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası