Bitget, spot ticaret, türev ticareti ve kopya ticareti sağlayan, dünyanın önde gelen kripto türevleri kopya ticaret platformlarından biridir. Bitget takas uygulaması, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) gibi en iyi kripto para birimleri de dahil olmak üzere 100'den fazla kripto para biriminde işlem yapmanıza olanak tanır. Çeşitli sözleşme ürünlerini keşfedin: USDT Teminatlı Vadeli İşlemler ve Madeni Para Teminatlı Vadeli İşlemler.

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