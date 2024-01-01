Prepaidify, Temmuz 2018'de kurulan lider bir dijital hediye kartı web sitesidir. Müşterilerimize Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom ve daha fazlası dahil olmak üzere önde gelen ulusal markaların geniş bir yelpazedeki dijital hediye kartlarını sunma konusunda uzmanız. Prepaidify olarak hem tüketiciler hem de işletmeler için kusursuz ve sorunsuz bir satın alma deneyimi sunmaya inanıyoruz. Hediye kartlarımız çeşitli değerde mevcuttur ve e-posta yoluyla dijital teslimat yoluyla yerine getirilebilir, bu da müşterilerimize benzersiz kolaylık ve değer sağlar. Prepaidify olarak misyonumuz, kripto para birimi ve perakende dünyasını bir araya getirerek perakende sektöründe devrim yaratmaktır. Kripto para birimlerinin yaygın olarak ana para birimi olarak kabul edildiği bir geleceğe inanıyoruz ve bu vizyonu herkes için gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız. Amacımız kullanıcıların kripto paralarını mevcut hediye kartı altyapısını kullanarak tüm perakendecilerde harcayabilmesini sağlamaktır. Kripto para birimlerinin, dünya genelindeki tüm perakendecilerde tüm ticarette kullanılan başlıca para birimi biçimleri olduğu bir dünya yaratarak, kripto ve perakende sektörleri arasında köprü olmayı hedefliyoruz.

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Web Sitesi: prepaidify.com

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