Alternatifler - Prepaidify
Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Wellable
wellable.co
Wellable'ın sağlıklı yaşam platformu, kuruluşların ilgi çekici çalışan sağlıklı yaşam programları oluşturmasına, çalışan deneyimini yükseltmesine ve kültürleri dönüştürmesine yardımcı olur
Tremendous
tremendous.com
Dijital ödemeleri uluslararası ölçekte geniş ölçekte gönderin. Anında teslimat, sorunsuz ödeme, yüzlerce ödül seçeneği. Kullanımı kolay platformumuzda ödemelerinizi satın alın, gönderin, takip edin, yönetin ve markalayın.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot, satış etkinleştirme liderleri için önde gelen oyunlaştırma ve yaratıcı platformdur. Milyon dolarlık bütçeleri kolayca yönetin, saniyeler içinde binlerce ödül gönderin ve ekibinize hediyelerin en güzelini, yani ödüllerini seçme gücünü verin. Dahili pazarlama kampanyalarınız aracılığıy...
&Open
andopen.co
Önemseyen şirketler için daha iyi hediye. Satış, Pazarlama, İK ve CX ekipleri arasında ilişkileri geliştirin ve sadakat oluşturun.
Snappy
snappy.com
Snappy, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamak için deneyimin ve zevkin gücünü kullanan, hepsi bir arada kurumsal hediye platformudur.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash, Çalışanlarınız, Ortaklarınız veya Kullanıcılarınız için Hediye Kartları Göndermenin, Yönetmenin ve Almanın en kolay yoludur. Kolay E-Hediye Kartlarımız, Dijital Cüzdan & Platform ve API seçeneklerimizle kullanıcılarınızı mutlu etmenin daha kolay bir yolu yok!
RepeatMD
repeatmd.com
Mobil ödüllerle daha yüksek marjlı hizmetler satın. RepeatMD, medspaların ve estetik sağlayıcıların sadakat programları ve hasta finansmanı ile müşterilerini elde tutmalarına yardımcı olur.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Prezzee'de misyonumuz, olağanüstü dijital hediye anları aracılığıyla insani bağlantı yaratarak hediye verme ortamını dönüştürmektir. Hediye vermenin hem gönderen hem de alıcı için her zaman büyülü bir his vermesi gerektiğine, her zaman doğru hediyeyle ve harika bir müşteri deneyimiyle hedefine ulaşm...
Prezzee
prezzee.com.au
At Prezzee, our mission is to transform the gifting landscape by creating human connection through remarkable digital gifting moments. We believe that gifting should always feel magical for both the sender and the recipient, hitting the mark with the right gift and a great customer experience – ever...
Pazcare
pazcare.com
One card to access all allowances (Food, Fuel, Telecom, Gift, L&D & more) provided by employers. Give your employees the maximum accessibility to their tax benefits and plan monthly expenses with Pazcard. Be it ordering food through Zomato or buying groceries from your nearby departmental store - Pa...
Offiga
offiga.com
Offiga, Hindistan'ın her büyüklükteki işletme için hediye vermeyi kolaylaştıran ilk kurumsal hediye kontrol panelidir. Tüm siparişlerin gerçek zamanlı durumunu izlemek, çalışan veya müşteri adreslerini yönetmek, sipariş durumlarının özetini indirmek ve daha birçok yeni özellik dahil olmak üzere bir ...
HiThrive
hithrive.com
The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.
Giftly
giftly.com
Giftly is revolutionizing the way people give and receive gifts.San Francisco-based startup upending the $100B-a-year gift card market by making gift cards more personal, customizable, beautiful, and fun than ever before.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify is a dynamic and innovative online platform that revolutionizes the way people buy and utilize gift cards. This company has successfully merged the world of digital currencies with the convenience of e-Gift Cards, offering a secure, rapid, and straightforward method for making online tr...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizi...
Loop & Tie
loopandtie.com
Loop & Tie hediye yönetimi platformu, işletmelerin dünya çapındaki hedef kitlelere sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş hediyeler göndermesine yardımcı olur. Seri üretim hem çevre hem de dünya için kötüdür. Loop & Tie pazarındaki her hediye, küçük veya azınlığa ait işletmelerden veya çevresel sürdürül...
Huggg
huggg.me
Günlük katkıları somut takdir simgeleriyle ödüllendirin, çalışan VE müşteri memnuniyetini, bağlılığını ve elde tutmayı artırın
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Anında Memnuniyet. Güçlü Bir Teşvik. Basit, hızlı, özelleştirilebilir bir sanal çözümle desteklenen pazar araştırması ve ödül programları için ön ödemeli teşvikler.
Gyft
gyft.com
Gyft, Amazon, Starbucks ve iTunes gibi perakendeciler için çevrimiçi hediye kartı satın almanın ve göndermenin en iyi yoludur. Çek hediye kartlarını dengelemek için Gyft mobil uygulamasını kullanın.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, 200'den fazla ülkeye yüksek kaliteli kurumsal hediyeler sunma konusunda uzmanlaşmış, A dereceli, BBB akreditasyonuna sahip bir şirkettir. Şirketteki herkes, çok çeşitli sipariş kanalları ve 7/24 kullanılabilirlik aracılığıyla üstün hizme...
Huuray
huuray.com
Huuray is a GaaS (Gifting as a Service). We offer private and public customers a unique SaaS solution – with on-demand ordering and instant issuing of 5000+ gift cards across 100+ countries through a unique tech platform, incl. mass send-outs – whether it’s digital or physical gift cards across the ...
PerkUp
perkupapp.com
Send employees incredible gifts and rewards with PerkUp. Streamline work anniversary and birthday gifting, send cash incentives and distribute branded swag to your global team.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot is the trusted platform that puts money back into your employees’ pockets. We source the most exclusive and personalized discounts, savings, and rewards that employees actually want. Our managed discount and reward experience brings it together so that it’s as easy and inexpensive as it is ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot, yeni ve kullanılmış ev dekorasyonu, mobilya, moda ve daha fazlasını satın almak, satmak ve ticaretini yapmak için en büyük yerel topluluk pazarıdır. 10 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcıdan oluşan büyüyen topluluğumuza katılın!
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (eski adıyla Rybbon), dijital ödül programlarının gönderilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için hepsi bir arada bir çözümdür. BHN Rewards ile etkileşimi artırmak, yanıt oranlarını artırmak, marka bilinirliği ve sadakati oluşturmak ve çalışanları motive etmek için Amazon, Visa ve Mastercard...
Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hoppier 60't...
TruCentive
trucentive.com
Hepsi bir arada teşvik gerçekleştirme ve ödül dağıtım platformu TruCentive, şirketlere çalışanları, ortakları ve müşterileriyle etkileşim kurmaları için yeni yollar sunarak öne çıkmalarına yardımcı oluyor. Şirketler, eHediye Kartlarının, Ürünlerin ve fon teslimatının dijital dağıtımını entegre edere...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM, toplu olarak hediye kartı satın alma ve API teslimatı da dahil olmak üzere, hediye kartı satın almanın birçok farklı yoluna sahiptir. Hediye Kartı platformumuz, her satın alma işlemini optimize edebilmeniz için kolay hesap kurulumu ve güçlü raporlama sunar. Hediye Kartlarını ACH, ...
Runa
runa.io
With Runa, companies can pay the people they serve in any form of digital value (gift cards, prepaid cards, crypto, subscriptions and more), anywhere, instantly. Legacy payment mechanisms struggle to adapt to low-volume, high-velocity transactions both locally and globally, such as sending payouts t...
Tillo
tillo.io
Tillo enables businesses to supercharge their growth through an innovative platform that uses the power of digital gift cards to connect consumers to the brands they love. Our platform resolves two business headaches simultaneously, allowing you to tap into new revenue streams to acquire new custome...
Kudos
kudos.com
Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.
GroupGreeting
groupgreeting.com
At GroupGreeting, we believe the world is a better place when people feel appreciated. That’s our mission: to help make it easy for people to share appreciation - one person, one card at a time. Our service allows you to create a digital card and have multiple people sign it. Our modern approach to ...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a ...
Guusto
guusto.com
Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology t...
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Ba...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU, markanızı yükseltmeye yardımcı olan olağanüstü ürün deneyimleri yaratır. Kaliteli kişiselleştirilmiş ürünler tasarlıyor, tedarik ediyor, üretiyor ve dağıtıyoruz... ve hızlıyız. Avrupa'daki tüm özel ürün ihtiyaçlarınız için başvuracağınız ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz. Çok çeşitli, yüks...
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında şekillendi: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz...
SwagUp
swagup.com
SwagUp tek Uçtan Uca Swag Yönetim Platformudur. Swag'in inanılmaz derecede güçlü olduğuna ama aynı zamanda kullanımının inanılmaz derecede karmaşık olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şey, swag oluşturma ve gönderme sürecini mümkün olduğunca basit hale getirmeye odaklanıyor. Platformumuz size ürün t...
Stadium
bystadium.com
Stadyum, ölçek veya mesafe ne olursa olsun küresel grup hediyelerini, ödülleri ve promosyonları basit ve kişisel hale getiriyor. Dünyanın her yerindeki alıcılarınızın ne istediklerini ve nereye göndereceklerini seçmelerine izin vererek varsayımları ortadan kaldırıyoruz ve her alışverişin etkisini en...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışa...
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratan bir teknoloji platformudur. O4S, son teknoloji çözümler ve veri odaklı bir yaklaşımla, işletmelerin yüksek performanslı kanal ortaklarını hassas bir şekilde hedeflemesine ve teşvik etmesine, satışları artırm...
Paylode
paylode.com
Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir a...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI yenilikçi bir kurumsal hediye platformudur. Toplu hediye verme sürecini otomatikleştirmek ve her hediyeyi alıcılarınızın her birine göre uyarlamak için yapay zeka teknolojisini kullanıyoruz. Veriye dayalı bir şekilde seçilmiş kişiselleştirilmiş hediyelerle takdirinizi gösterin ve çalışan...
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, Özel Günler için Mükemmel Grup Kartıdır. Birisini mesajlar, GIF'ler, fotoğraflar ve videolarla dolu çevrimiçi bir grup kartıyla kutlayın!
Giftbit
giftbit.com
Ödül ve teşvik programlarınız için dijital hediye kartları satın alın, gönderin ve takip edin.
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.