Prezzee'de misyonumuz, olağanüstü dijital hediye anları aracılığıyla insani bağlantı yaratarak hediye verme ortamını dönüştürmektir. Hediye vermenin hem gönderen hem de alıcı için her zaman büyülü bir his vermesi gerektiğine, her zaman doğru hediyeyle ve harika bir müşteri deneyimiyle hedefine ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, nerede olursanız olun, istediğiniz zaman herkese hediye göndermenin kolay olması gerektiğini düşünüyoruz. Prezzee Business kurumsal hediye vermeyi kolaylaştırır. Çalışanları, müşterileri ve müşterileri ödüllendirmek için Prezzee'yi kullanan yüzlerce lider işletmeye katılın. Hepsi sadece birkaç tıklamayla! Yüzlerce marka için kullanılabilecek, şirketinizin logosunun veya tercih ettiğiniz tasarımın yer aldığı ortak markalı Prezzee Akıllı eGift Kartı ile her işletmenin benzersiz bir hediye verme deneyimi yaşamasını sağlamak için hediye kutusunun dışında düşündük. Prezzee Business, iş ihtiyaçlarınıza uyacak esnek özelliklere sahiptir. Ücretsiz - Hesabınızı oluşturmak için ek maliyet yok Özel Markalama - Prezzee Smart eHediye Kartınızı şirketinizin logosuyla kişiselleştirin Basit Toplu Gönderim - Birkaç basit tıklamayla sınırsız eHediye kartları Hediye Takip Portalı - Dijital hediye kartı siparişinizin durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edin Esnek Ödeme Seçenekleri - Siparişiniz için kredi kartıyla veya banka havalesiyle ödeme yapın Sürdürülebilir - %100 dijital ve çevre dostu bir hediye seçimi Daha fazlasını şu adreste öğrenin: prezzee.com/business

