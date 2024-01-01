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Giftogram

Giftogram

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Web Sitesi: giftogram.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Giftogram çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a mission to help companies build better relationships with employees and customers by making gifts and incentives effortless to send and meaningful to receive. Learn more about how Giftogram is transforming corporate gifting, incentives, and payouts at giftogram.com.

Kategoriler:

Business
Ödül ve Teşvik Yazılımı

Web Sitesi: giftogram.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Giftogram ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

Guusto

Guusto

guusto.com

Awardco

Awardco

award.co

Stadium

Stadium

bystadium.com

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

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