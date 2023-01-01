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Giftpack

Giftpack

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Web Sitesi: giftpack.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Giftpack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Giftpack AI is an innovative corporate gifting platform. We utilize AI technology to automate bulk gifting process and tailor every gift for each of your recipients. Show appreciation and engage your employees and clients with curated personalized gifts in a data-driven way.

Web Sitesi: giftpack.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Giftpack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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