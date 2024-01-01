CharityWatch
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Web Sitesi: charitywatch.org
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CharityWatch çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Güvenle bağış yapın. Favori hayır kurumlarınız hakkında ayrıntılı bilgi alın. CharityWatch, Amerika'nın en bağımsız ve iddialı hayır kurumu gözlemcisidir.
Web Sitesi: charitywatch.org
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