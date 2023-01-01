WebCatalog
Lookup

Lookup

app.uselookup.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lookup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aşırı bilgi yüklemesi olmadan güncel kalın. Kişiselleştirilmiş bir günlük özette en sevdiğiniz haber bültenlerini, iş ölçümlerini ve kaçıramayacağınız diğer her şeyi alın.

Web Sitesi: uselookup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lookup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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