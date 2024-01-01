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Slang.ai

Slang.ai

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Web Sitesi: slang.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Slang.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Calling a business shouldn't be a frustrating experience. With AI, there's a better way. That’s why we started Slang.ai. Our mission is to transform the phone into a channel that is personalized, efficient, and delightful. Get set up in 30 minutes or less and let Slang.ai's virtual concierge help you deliver a personalized and delightful customer experience. Never miss a call again.

Kategoriler:

Business
Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı

Web Sitesi: slang.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slang.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

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MarketingBlocks

marketingblocks.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

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HireYaY

HireYaY

hireyay.com

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Support Guy

supportguy.co

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

Phoner

Phoner

phonerapp.com

MyPhoneRobot

MyPhoneRobot

myphonerobot.com

lxi.ai

lxi.ai

lxi.ai

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

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