WebBookingPro

Yapay zekaya sahip Kanal Yöneticisi ve Rezervasyon Motoru. PMS, Kanal Yöneticisi, Rezervasyon Motoru, Metasearch merkezi, Gelir Yöneticisi (AI hesaplamalı dinamik fiyatlar), mini CRM, Görev Yöneticisi, Sanal Danışman! Geliri artırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve unutulmaz konuk deneyimleri sunmak amacıyla otelleri, pansiyonları, daireleri (tatil evleri) yönetmek için bulut tabanlı, hepsi bir arada entegre bir platform.

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