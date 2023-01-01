WebCatalog
WebBookingPro

WebBookingPro

webbookingpro.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WebBookingPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zekaya sahip Kanal Yöneticisi ve Rezervasyon Motoru. PMS, Kanal Yöneticisi, Rezervasyon Motoru, Metasearch merkezi, Gelir Yöneticisi (AI hesaplamalı dinamik fiyatlar), mini CRM, Görev Yöneticisi, Sanal Danışman! Geliri artırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve unutulmaz konuk deneyimleri sunmak amacıyla otelleri, pansiyonları, daireleri (tatil evleri) yönetmek için bulut tabanlı, hepsi bir arada entegre bir platform.

Web Sitesi: webbookingpro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WebBookingPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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