WebCatalog
Cloudbeds

Cloudbeds

hotels.cloudbeds.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloudbeds çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sektörde devrim yaratan otel yönetimi yazılımıyla tanışın. Geliri daha hızlı artırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve unutulmaz konuk deneyimleri sunmak için bulut tabanlı, entegre bir platform.

Web Sitesi: cloudbeds.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudbeds ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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