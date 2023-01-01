WebCatalog
Quoality

Quoality

quoality.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quoality çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Konaklama Sektörünün RevolutionaryGuest X-periencePlatformuyla Tanışın. İşletmenizin daha fazla satış yapmasına, çekmesine, daha fazla gelir elde etmesine ve birinci sınıf konuk deneyimleri sunmasına yardımcı olan modern bir işletim platformu.

Web Sitesi: quoality.com

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