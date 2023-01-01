Konaklama sektörünü dönüştüren kolay, sezgisel ve güvenli otel çözümleri. Canary'nin çözümleri otelcilerin operasyonlarını kolaylaştırmasına, gelirlerini artırmasına ve misafir deneyimini iyileştirmesine yardımcı oluyor. Tesisinizi bugün Temassız Giriş™'te etkinleştirin ve bizimle iş ortaklığı yapan binlerce tesise katılın. Daha fazla bilgi edin

Web Sitesi: canarytechnologies.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Canary Technologies ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.