WebCatalog
Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Canary Technologies çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Konaklama sektörünü dönüştüren kolay, sezgisel ve güvenli otel çözümleri. Canary'nin çözümleri otelcilerin operasyonlarını kolaylaştırmasına, gelirlerini artırmasına ve misafir deneyimini iyileştirmesine yardımcı oluyor. Tesisinizi bugün Temassız Giriş™'te etkinleştirin ve bizimle iş ortaklığı yapan binlerce tesise katılın. Daha fazla bilgi edin

Web Sitesi: canarytechnologies.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Canary Technologies ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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